Украина узнала последнего соперника на Евро-2020

Северная Македония — соперник Украины на Евро-2020. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n146435-ukraina-uznala-poslednego-sopernika-na-evro-2020.html

Ракурс

Сборная Украины по футболу узнала последнего соперника на Евро-2020.

В четверг, 12 ноября, в плей-офф квалификации на чемпионат Европы сборная Северной Македонии победила Грузию со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил опытный Горан Пандев. Это помогло его сборной впервые в истории выйти в групповой этап чемпионата Европы по футболу.

Таким образом на чемпионате Европы 2020 года Украина сыграет в группе С с командами сборных Нидерландов, Австрии и Македонии. Ранее против Македонии Украина ранее играла четыре раза. В двух матчах «желто-синие» праздновали победу, однажды добывали ничью, также зафиксировано одно поражение.

Футбольный турнир пройдет в следующем году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 может быть отменено в Великобритании из-за второй волны эпидемии коронавируса, которая может накрыть страну зимой.