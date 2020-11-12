Україна дізналася останнього суперника на Євро-2020

Північна Македонія — суперник України на Євро-2020. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n146435-ukrayina-diznalasya-ostannogo-supernyka-na-ievro-2020.html

Ракурс

Збірна України з футболу дізналась останнього суперника на Євро-2020.

У четвер, 12 листопада, в плей-офф кваліфікації на чемпіонат Європи збірна Північної Македонії перемогла Грузію з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі забив досвідчений Горан Пандєв. Це допомогло його збірній вперше в історії вийти у груповий етап чемпіонату Європи з футболу.

Таким чином на Чемпіонаті Європи 2020 року Україна зіграє в групі С з командами збірних Нідерландів, Австрія та Македонії. Раніше проти Македонії Україна раніше грала чотири рази. У двох матчах «жовто-сині» святкували перемогу, одного разу здобували нічию, також зафіксована одна поразка.

Футбольний турнір пройде у наступному році, у період з 11 червня по 11 липня у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Раніше повідомлялося, що Євро-2020 може бути скасоване у Великій Британії через другу хвилю епідемії коронавірусу, яка може накрити країну узимку.