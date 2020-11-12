Україні через COVID-19 загрожує найгірша рецесія за останні 10 років. Фото: tsargrad.tv

https://racurs.ua/ua/n146434-ukrayini-zagrojuie-naygirsha-recesiya-za-ostanni-10-rokiv-v-oon-nazvaly-prychynu.html

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Пандемія коронавірусу може спричинити в Україні найгіршу рецесію за десятиріччя.

Через падіння економіки понад 9 млн українців можуть опинитися в бідності. З початку пандемії понад 80% домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40% сімей принаймні один член родини втратив роботу. Про це йдеться у звіті Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні за жовтень 2020 року.

В Організації об'єднаних націй наголосили, що наразі відсутні окремі дані щодо Донбасу. Але фахівці припускають, що соціально-економічні наслідки цього спаду для постраждалих внаслідок війни районів Донецької та Луганської областей будуть руйнівними.

Також в ООН заявили, що в Україні зросла частка домогосподарств, які мають заборгованість. На початку пандемії частка таких домогосподарств становила 11%, а у вересні зросла до 15%.

Нагадаємо, вчені встановили, що епідемія коронавірусу призвела до безпрецедентного зниження викидів вуглекислого газу (CO2) у першій половині 2020 року. Це зниження було більшим, ніж під час фінансової кризи 2008 року, нафтової кризи 1979 року або навіть Другої світової війни.