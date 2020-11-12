Украине из-за COVID-19 грозит худшая рецессия за последние 10 лет. Фото: tsargrad.tv

https://racurs.ua/n146434-ukraine-grozit-hudshaya-recessiya-za-poslednie-10-let-v-oon-nazvali-prichinu.html

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Пандемия коронавируса может вызвать в Украине худшую рецессию за десятилетие.

Из-за падения экономики более 9 млн украинцев могут оказаться в бедности. С начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине за октябрь 2020 года.

В Организации объединенных наций отметили, что пока отсутствуют отдельные данные по Донбассу. Но специалисты предполагают, что социально-экономические последствия этого спада для пострадавших в результате войны районов Донецкой и Луганской областей будут разрушительными.

Также в ООН заявили, что в Украине выросла доля домохозяйств, имеющих задолженность. В начале пандемии доля таких домохозяйств составляла 11%, а в сентябре выросла до 15%.

Напомним, ученые установили, что эпидемия коронавируса привела к беспрецедентному снижению выбросов углекислого газа (CO2) в первой половине 2020 года. Это снижение было больше, чем во время финансового кризиса 2008 года, нефтяного кризиса 1979 года или даже Второй мировой войны.