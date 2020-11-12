В РФ строят детский концлагерь. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n146432-detskiy-konclager-nachali-stroit-v-rossii-dlya-patrioticheskogo-vospitaniya-molodeji-foto.html

Ракурс

Детский концлагерь строят на территории базы отдыха в Республике Карелия (Российская Федерация).

На территории этого объекта школьникам будут «реконструировать» жизнь и быт малолетних узников финских переселенцев. Концлагерь строят за грант президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сюжете «Новости Карелии».

По словам руководителя фонда «Открытые возможности» Натальи Абрамовой, детей будут привозить на отдых в бутафорские концлагеря, чтобы воспитывать из них патриотов. Для детей, которых будут заставлять почувствовать себя арестантами, разработали образовательную программу с названием «Патриотические выходные».

Запланировано, что лекции для посетителей будут проводить бывшие малолетние заключенные, которые смогут поделиться большим опытом. Первые группы детей в концлагерь завезут уже в начале декабря.

Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться, — отметила Абрамова.

Напомним, в российском городе Пермь учеников полицейского кадетского класса школы № 105 обучали разгонять митинги.