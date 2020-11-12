У РФ будують дитячий концтабір. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n146432-dytyachyy-konctabir-pochaly-buduvaty-v-rosiyi-dlya-patriotychnogo-vyhovannya-molodi-foto.html

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Дитячі концтабори будують на території бази відпочинку в Республіці Карелія (Російська Федерація).

На території цього об'єкту школярам «реконструюватимуть» життя й побут малолітніх в’язнів фінських переселенців. Концтабір будують за грант президента Росії Володимира Путіна. Про це йдеться у сюжеті «Новости Карелии».

За словами керівника фонду «Відкриті можливості» Наталії Абрамової, дітей привозитимуть на відпочинок у бутафорські концтабори, щоб виховувати з них патріотів. Для дітей, яких змушуватимуть відчути себе арештантами, розробили освітню програму з назвою «Патріотичні вихідні».

Заплановано, що лекції для відвідувачів проводитимуть колишні малолітні в’язні, які зможуть поділитися великим досвідом. Перші групи дітей у концтабір завезуть вже на початку грудня.

Діти будуть протягом усіх вихідних займатися різними воєнно-патріотичними іграми, будуть уроки мужності проводитися, — зазначила Абрамова.

Нагадаємо, в російському місті Пермі учнів поліцейського кадетського класу школи № 105 навчали розганяти мітинги.