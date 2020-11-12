Варварський відстріл оленів на Буковині влаштували лісники, поліція приховала злочин

https://racurs.ua/ua/n146404-vidstril-oleniv-na-bukovyni-vlashtuvaly-lisnyky-policiya-pryhovala-zlochyn.html

Ракурс

Відстріл оленів у Чернівецькій області влаштували працівники місцевого лісництва, які організували масштабне полювання на тварин. Про це «Ракурсу» стало відомо з власних джерел.

Перебуваючи у відпустці лісничий Усть-Путильського лісництва Путильського держлісгоспу Леонід Скрипчук та його підлеглий — єгер Юрій Вейчук організували полювання, до якого задіяли лісову охорону цього лісництва. Учасниками полювання стали понад 26 осіб, — повідомляє джерело «Ракурсу» на умовах анонімності.

Згідно з нормами українського законодавства щодо безпекових аспектів полювання, кількість мисливців не повинна перевищувати 20 осіб.

Маючи ліцензію на відстріл одного оленя, учасники полювання влаштували масовий відстріл тварин, приховуючи трофеї один від одного. Згодом вони розкрили спроби єгера та лісничого приховати туші вбитих оленів — одного в лісі, а іншого у машині. Почалися «розбірки», під час яких були прострілені автомобілі єгера та ще одного учасника полювання, — розповідає джерело.

За його словами, все це відбувалося за присутності високопосадовців Нацполіції з Києва.

Ці чиновники столичної поліції поставили на коліна лісників та єгеря і тримала їх під прицілом. А місцева поліція, знаючи про відстріл оленів, приховала цей злочин, — додає джерело.

Інформатор зауважує, що місцеве населення знає про ситуацію з «розбірками» у лісі. Також стало відомо, що згодом горе-мисливець лісничий спробував «замести сліди» «понаднормового» відстрілу оленів.

Лісничий поїхав до Чернівців у лісову охорону, аби ще дві ліцензії на полювання «заднім числом» внесли в реєстр. Наразі вся інформація щодо цієї ситуації приховується… Поліція приховала злочин про відстріл оленів, — нарікає джерело.

Нагадаємо, загальна площа Усть-Путильського лісництва складає понад 5 тис. га. Це лісництво входить до складу держпідприємства «Путильський лісгосп» і розташоване в північній його частині на території Путильського і Вижницького адміністративного районів Чернівецької області.