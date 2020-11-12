Чиновника затримали на хабарі. Фото: Офіс генпрокурора

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Хабар у 630 тис. грн вимагав голова однієї з об'єднаних територіальних громад Чернігівської області.

Посадовець за ці гроші обіцяв підприємцеві домовитися за укладення договору на проведення капремонту стадіону та підписання актів виконаних робіт. Також хабар передбачав забезпечення перерахунку коштів за виконання робіт передбачених договором. Чиновника затримали під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Про це 12 листопада повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тим часом голова Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко на власній сторінці у Facebookповідомила, що на хабарі погорів мер міста районного значення Остер. Він вимагав відкат за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми «Велике будівництво».

Нагадаємо, 80 тис. грн хабара за укладення договору ремонту місцевих доріг вимагав новообораний очільник громади на Закарпатті. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеної з підрядником угоди.