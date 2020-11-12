Чиновника задержали на взятке. Фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

Взятку в 630 тыс. грн требовал председатель одной из объединенных территориальных общин Черниговской области.

Чиновник за эти деньги обещал предпринимателю договорится за заключение договора на проведение капремонта стадиона и подписание актов выполненных работ. Также взятка предусматривала обеспечение перерасчета средств за выполнение работ предусмотренных договором. Чиновника задержали при получении всей суммы неправомерной выгоды. Об этом 12 ноября сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Тем временем председатель Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко на своей странице в Facebook сообщила, что на взятке погорел мэр города районного значения Остер. Он требовал откат за строительство стадионного комплекса в рамках программы «Большое строительство».

Напомним, 80 тыс. грн взятки за заключение договора ремонта местных дорог требовал новоизбранный глава общины на Закарпатье. Размер взятки составлял 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора.