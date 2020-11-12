Електричний скутер від BMW. Фото: BMW

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Прототип електричного скутера Motorrad Definition CE 04 представила німецька компанія BMW.

Цей двоколісний транспорт стане частиною масштабного плану баварців із електрифікації модельного ряду. До 2030 року автомобілевиробник хоче стати лідером в сегменті екологічного транспорту. Представлений електричний мопед отримав футуристичний дизайн в стилі концептуального Concept Link, показаного ще в 2017 році. Про це повідомила компанія BMW на власному сайті.

Конструктори скутера відмічають, електродвигун та розташування акумулятора в нижній частині допомогло забезпечити низький центр ваги, а між ним і водійським сидінням вдалося розмістити відсік для зберігання, в який вміщається шолом. Також мопед, який випустять у майбутньому, оснащений бортовим комп’ютером з десятидюймовим дисплеєм. На екрані водій бачитиме основні відомості про свій транспорт та зможе скористатися навігатором.

За словами розробників, новий скутер орієнтований на жителів міст, які проїжджають в день не більше 12 км, оскільки на тривалі поїздки мопед не розрахований. Точна дата серійного виробництва та ціна скутера поки не розкриваються.

Нагадаємо, у січні компанія Harley-Davidson показала новий електричний мотоцикл, який з’явиться на ринку в 2022 році.