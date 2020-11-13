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Ракурс
Трамп заявив про крадіжку майже трьох мільйонів голосів. Фото:

Вибори в США — Трамп заявив про крадіжку майже трьох мільйонів голосів

13 лис 2020, 08:10
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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, заявив про крадіжку мільйонів голосів виборців.

Глава США звинуватив у цьому американську комп’ютерну систему Dominion, що використовувалася штатами для підрахунку голосів. Трамп вважає, що за його інформацією, у нього вкрали 2,7 млн голосів виборців. Про це він написав на власній сторінці в Twitter.

За словами американського президента, у штаті Пенсильванія система перекинула його супернику Джо Байдену 221 тис. голосів виборців, які голосували за Трампа. Стверджує, що з різних штатів демократу Байдену Dominion віддала 435 тис. голосів виборців, які голосували за нього. Ще 941 тис. голосів були видалені.


Нагадаємо, 3 листопада у США відбулись президентські вибори. Офіційні результати ще не оголошені, але обраним президентом США вважається кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Наразі передача влади у США затягується — напередодні адміністрація президента Дональда Трампа розпорядилася затримати всі офіційні привітання від іноземних лідерів на адресу Байдена. А сам Трамп намагається якомога швидше вивести американський контингент з Афганістану до 20 січня, коли має відбутися інавгурація нового глави Білого дому.

Джерело: Ракурс


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