Розгін протестувальників у Мінську. Фото: TUT.BY

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Акцію протесту в Мінську 15 листопада, яка була приурочена вшануванню пам’яті загиблого активіста Романа Бондаренка, жорстоко розігнали.

На акції протесту на так званій Площі змін силовики з щитами взяли близько 500 демонстрантів у кільце. При цьому правоохоронців було набагато більше. Активісти вигукували: «Один за всіх і всі за одного», «За вашу і нашу свободу», «Перестаньте вбивати». Про це повідомляє TUT.BY.

Згодом силовики акцію жорстоко розігнали. Проти демонстрантів сьогодні застосовували електрошокери, сльозогінний газ та водомети. Загалом зачистка площі тривала менше 10 хвилин. Після розгону правоохоронці зірвали плакати, які висіли на меморіалі.

Також затримання відбувалися в Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гродно, Пінську, Гомелі та Світлогорську. За інформацією сайту правозахисників «Весна», станом на 16.30 в Білорусі затримали 418 осіб.

Нагадаємо, 15 листопада в Мінську мав пройти марш у пам’ять про загиблого активіста Романа Бондаренка. Перед початком заходу в столицю Білорусі стягнули військову та спеціальну техніку. Низку станцій метро зачинили, а в Мінську почалися проблеми з мобільним інтернетом.