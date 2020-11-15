Вакцина от гриппа при коронавирусе. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146433-pomogaet-li-vakcina-ot-grippa-pri-koronaviruse-mnenie-immunologa.html

Ракурс

В Украине довольно много людей, переболевших коронавирусом. Они опасаются подхватить грипп. Те, у кого было среднее или тяжелое течение коронавирусной инфекции, часто задаются вопросом: когда можно делать прививку от гриппа, чтобы себе не навредить?

Иммунолог Андрей Волянский в интервью «Ракурсу» рекомендует тем, кто переболел коронавирусом, две недели здоровья, а после этого вакцинироваться от гриппа.

Одно исследование в Бразилии — стране-лидере по распространению вируса с короной — проанализировало данные около 93 тыс. больных коронавирусом, вакцинированных от гриппа. Оказалось, что они нуждались в интенсивной терапии на 8% реже, чем не привитые от гриппа, на 18% меньше потребовалась инвазивная респираторная поддержка, а смертность в этой группе была на 17% ниже. Отсюда вопрос: может ли вакцинация от гриппа опосредованным образом влиять на протекание коронавирусной инфекции?

«Думаю, что может, — говорит Андрей Волянский. — Есть исследование, показавшее, что в результате вакцинации от гриппа в целом снижается вероятность простудных заболеваний. Могу предположить возможные механизмы: перекрестная эффективность за счет общих антигенных детерминант, а также эффект плацебо — появляется ощущение защищенности».

Вместе с тем врач не советует вакцинировать всех от пневмококка, что сейчас часто рекомендуют делать.

«Привить против пневмококка желательно детей (если они раньше не были привиты) и людей старше 55 лет, — объясняет врач. — Молодым людям стоит вакцинироваться, если они входят в группы риска. Например, с хроническими заболеваниями дыхательной системы: бронхиальной астмой, рецидивирующими бронхитами. В этом случае есть повышенный риск инфекционного заболевания бронхо-легочной системы, и коронавирусная инфекция может протекать сложнее. Отмечу, что эта прививка не защитит от коронавируса, но поможет избежать осложнений от бактериальной пневмонии».

«Обычно я не рекомендую одновременную вакцинацию несколькими препаратами. Но прививка от гриппа — исключение, ее можно совмещать с другими, в том числе и с вакциной от пневмококковой инфекции», — подчеркнул иммунолог.

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