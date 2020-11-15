Вакцина від грипу при коронавірусі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146433-chy-dopomagaie-vakcyna-vid-grypu-pry-koronavirusi-dumka-imunologa.html

Ракурс

В Україні чимало людей, які перехворіли на COVID-19. Вони побоюються підхопити грип. Ті, в кого був середній або важкий перебіг коронавірусної інфекції, часто запитують: коли можна робити щеплення, щоб собі не нашкодити?

Імунолог Андрій Волянський в інтерв’ю «Ракурсу» радить тим, хто перехворів на коронавірус, два тижні здоров’я, а після цього вакцинуватися від грипу.

Одне цікаве дослідження у Бразилії — країні-лідері з поширення вірусу з короною — проаналізувало дані близько 93 тис. хворих на коронавірус, вакцинованих від грипу. Виявилося, що вони потребували інтенсивної терапії на 8% рідше, ніж нещеплені від грипу, на 18% менше була потрібна інвазивна респіраторна підтримка, а смертність у цій групі була на 17% нижча. Звідси запитання: чи може вакцинація від грипу опосередкованим чином впливати на перебіг коронавірусної інфекції?

«Думаю, що може, — каже Андрій Волянський. — Є дослідження, яке показало, що внаслідок вакцинації від грипу загалом знижується ймовірність простудних захворювань. Можу припустити можливі механізми: перехресна ефективність завдяки загальним антигенним детермінантам, а також ефект плацебо — з’являється відчуття захищеності».

Разом з тим лікар не радить вакцинувати всіх від пневмокока, що зараз часто рекомендують робити.

«Прищепити проти пневмокока бажано дітей (якщо вони раніше не були щеплені) і людей, старших за 55 років, — пояснює лікар. — Молодим людям варто вакцинуватися, якщо вони входять до груп ризику. Наприклад, з хронічними захворюваннями дихальної системи: бронхіальна астма, рецидивуючі бронхіти. В такому разі є підвищений ризик інфекційного захворювання бронхо-легеневої системи, і коронавірусна інфекція може протікати складніше. Зазначу, що це щеплення не захистить від коронавірусу, але допоможе уникнути ускладнень від бактеріальної пневмонії».

«Зазвичай я не рекомендую одночасну вакцинацію кількома препаратами. Але щеплення від грипу — виняток, його можна поєднувати з іншими, в тому числі і з вакциною від пневмококової інфекції», — наголосив імунолог.

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