Стала відома назва першої вакцини від COVID-19. Фото:

https://racurs.ua/ua/n146526-stala-vidoma-nazva-pershoyi-vakcyny-vid-covid-19.html

Ракурс

Перша вакцина від коронавірусу, яка близька до стадії масового виробництва, може отримати назву Covuity.

Заявка на реєстрацію препарату під такою назвою була подана в регулюючі органи Європейського Союзу 30 травня. Розробник охарактеризував вакцину, як препарат для використання людьми. Заявку регулятор схвалив на початку листопада. Про це повідомляє видання The Telegraph, який вивчив заявки на реєстрацію товарних знаків в США і Євросоюзі.

У Сполучених Штатах заявку на реєстрацію вакцини подали 1 червня, але досі вона не була схвалена. Журналісти з’ясували, що доменне ім’я covuity.com зареєстроване фармацевтичними компаніями Pfizer і BioNTech, що займаються розробкою препарату.

Повідомляється, що препарат від COVID-19 може називатися Rnaxcovi, Kovimerna та Comirnaty. Однак ймовірність їх остаточного затвердження нижча за Covuity.

Також The Telegraph пише, що компанії відповідально підходять до вибору назви, оскільки в умовах глобальної пандемії вона може стати прозивною і використовуватися будь-якими виробниками по всьому світу.

Нагадаємо, на минулому тижні компанія Pfizer заявила про успішне проходження третьої фази випробувань своєї вакцини. Вакцина розроблялася спільно з німецькою компанією BioNTech. Виробники заявляють, що препарат має 90% ефективність від коронавірусу.