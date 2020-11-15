Трамп не визнаватиме перемогу Байдена на виборах. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Дональд Трамп, чинний президент США, не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на американських виборах.

На його думку, Байден переміг лише «в очах брехливих ЗМІ». Про це він написав на власній сторінці у Twitter.

Це сфальсифіковані вибори. Ми переможемо! Він переміг тільки в очах брехливих ЗМІ. Я ще нічого не уступив, нас чекає довгий шлях, — заявив Трамп.

Водночас ведучий телеканалу Fox News Хералдо Рівера після бесіди з президентом США заявив, що Трамп готовий покинути свій пост за умови, що Байден чесно і законно виграє вибори.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив про перемогу на виборах демократа Джозефа Байдена. Він вважає, що його опонент переміг, бо вибори були сфальсифіковані.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулись президентські вибори. Офіційні результати ще не оголошені, але обраним президентом США вважається кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Раніше Трамп заявляв, у нього вкрали 2,7 млн голосів виборців. У цьому президент США звинувачував американську комп’ютерну систему Dominion, що використовувалася штатами для підрахунку голосів.