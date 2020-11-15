Трамп не будет признавать победу Байдена на выборах. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n146525-tramp-poobeschal-ne-priznavat-svoe-porajenie-na-vyborah.html

Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, не признает победу своего оппонента Джо Байдена на американских выборах.

По его мнению, Байден победил лишь «в глазах лживых СМИ». Об этом он написал на собственной странице в Twitter.

Это сфальсифицированные выборы. Мы победим! Он победил только в глазах лживых СМИ. Я еще ничего не уступил, нас ждет долгий путь, — заявил Трамп.

В то же время ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после беседы с президентом США заявил, что Трамп готов покинуть свой пост при условии, что Байден честно и законно выиграет выборы.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил о победе на выборах демократа Джозефа Байдена. Он считает, что его оппонент победил, потому что выборы были сфальсифицированы.

Напомним, 3 ноября в США состоялись президентские выборы. Официальные результаты еще не объявлены, но избранным президентом США считается кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Ранее Трамп заявлял, у него украли 2,7 млн голосов избирателей. В этом президент США обвинял американскую компьютерную систему Dominion, использовавшуюся штатами для подсчета голосов.