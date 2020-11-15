Рекорд швидкості Hyperloop встановили у Південній Кореї. Фото: Korail

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Ракурс

Випробування капсули вакуумного поїзда Hyperloop завершилося рекордній швидкості, як для цього типу транспорту.

Рекорд встановити у Південній Кореї — на тестах була досягнута практично швидкість звуку. Корейський науково-дослідний інститут залізниць (Korail) протестував зменшений варіант капсули і зміг розігнати її до 1019 км/год, що практично дорівнює швидкості звуку (близько 1191 км/год). Попередній рекорд швидкості Hyperloop також був встановлений Korail і становив 714 км/год. Про це повідомляє Business Korea.

Як відомо, мережу Hyperloop в Південній Кореї планують запустити до 2024 року. Очікується, що час дорозі між Сеулом і Пусаном скоротиться з трьох годин до 30 хв. У цій країні вже є дуже швидкі поїзди, які курсують по цьому маршруту. Але влада хоче зробити поїздки для пасажирів надзвуковими.

Як відомо, коцепція вакуумного потягу Hyperloop передбачає досягнення високих швидкостей без будь-якого шуму, оскільки він переміщається в безповітряному тунелі завдяки магнітній левітації.

Нагадаємо, на минулому тижні по Hyperloop вперше проїхали пасажири. Перше випробування з пасажирами здійснила компанія Virgin Hyperloop, чий тестовий трек розташований у пустелі в американському штаті Невада. Під час випробування двоє пасажирів проїхали 500-метрову тестову доріжку за 15 секунд, досягнувши швидкості 172 км/год.