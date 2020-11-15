Рекорд скорости Hyperloop установили в Южной Корее. Фото: Korail

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Ракурс

Испытания капсулы вакуумного поезда Hyperloop завершилось рекордной скорости, как для этого типа транспорта.

Рекорд установить в Южной Корее — на тестах была достигнута практически скорость звука. Корейский научно-исследовательский институт железных дорог (Korail) протестировал уменьшенный вариант капсулы и смог разогнать ее до 1019 км/ч, что практически равно скорости звука (около 1191 км/ч). Предыдущий рекорд скорости Hyperloop также был установлен Korail и составлял 714 км/ч. Об этом сообщает Business Korea.

Как известно, сеть Hyperloop в Южной Корее планируют запустить к 2024 году. Ожидается, что время пути между Сеулом и Пусаном сократится с трех часов до 30 мин. В этой стране уже есть очень быстрые поезда, которые курсируют по этому маршруту. Но власти хотят сделать поездки для пассажиров сверхзвуковыми.

Как известно, коцепция вакуумного поезда Hyperloop предполагает достижение высоких скоростей без какого-либо шума, поскольку он перемещается в безвоздушном туннеле благодаря магнитной левитации.

Напомним, на минувшей неделе по Hyperloop впервые проехали пассажиры. Первое испытание с пассажирами осуществила компания Virgin Hyperloop, чей тестовый трек расположен в пустыне в американском штате Невада. Во время испытания двое пассажиров проехали 500-метровую тестовую дорожку за 15 секунд, достигнув скорости 172 км/час.