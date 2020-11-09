Тестовая дорожка Virgin Hyperloop в пустыне Невады, фото: BBC

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Ракурс

По Hyperloop — туннелю сверхбыстрого вакуумного поезда, впервые проехались люди.

Первое испытание с пассажирами осуществила компания Virgin Hyperloop, чей тестовый трек расположен в пустыне в штате Невада (США). Об этом сообщает BBC.

Концепцию Hyperloop выдвинул несколько лет назад основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Основанная в 2014 году Virgin Hyperloop — не единственная компания, которая работает над разработкой такого вида транспорта, но до сих пор никто не проводил испытания с пассажирами.

Во время испытания двое пассажиров проехали 500-метровую тестовую дорожку за 15 секунд, достигнув скорости 172 км/ч. В планах компании достичь скорости 1000 км/ч.

Пассажирами были сотрудники компании — директор по работе с клиентами Сара Лучиан и технический директор Джош Гигель. При испытании на обоих была обычная повседневная одежда, а не специальные костюмы.

По словам Лучиан, поездка была плавной и «совсем не похожей на американские горки», хотя ускорение было «более быстрым», чем это было бы при длинном пути. Ни одному из пассажиров не стало плохо в результате поездки.

Напомним, в июле одна из компаний Маска объявила проведение конкурса на скоростную прокладку тоннелей, необходимых для Hyperloop.