Тестова доріжка Virgin Hyperloop у пустелі Невади, фото: BBC

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Ракурс

По Hyperloop — тунелеві надшвидкого вакуумного потягу, вперше проїхалися люди.

Перше випробування з пасажирами здійснила компанія Virgin Hyperloop, чий тестовий трек розташований у пустелі в штаті Невада (США). Про це повідомляє BBC.

Концепцію Hyperloop висунув кілька років тому засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск.

Заснована в 2014 році Virgin Hyperloop — не єдина фірма, яка працює над розробкою такого виду транспорту, але досі ніхто не проводив випробування з пасажирами.

Під час випробування двоє пасажирів проїхали 500-метрову тестову доріжку за 15 секунд, досягнувши швидкості 172 км/год. У планах компанії досягнути швидкості 1000 км/год.

Пасажирами були співробітники компанії — директор по роботі з клієнтами Сара Лучіан та технічний директор Джош Гігел. Під час випробування на обох був звичайний повсякденний одяг, а не спеціальні костюми.

За словами Лучіан, поїздка була плавною і «зовсім не схожою на американські гірки», хоча прискорення було «більш швидким», ніж це було б при довшій колії. Жодному з пасажирів не стало погано внаслідок поїздки.

Нагадаємо, у липні одна з компаній Маска оголосила проведення конкурсу на швидкісне прокладання тунелів, необхідних для Hyperloop.