Стало известно название первой вакцины от COVID-19. Фото:

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Ракурс

Первая вакцина от коронавируса, которая близка к стадии массового производства, может получить название Covuity.

Заявка на регистрацию препарата под таким названием была подана в регулирующие органы Европейского Союза 30 мая. Разработчик охарактеризовал вакцину, как препарат для использования людьми. Заявку регулятор одобрил в начале ноября. Об этом сообщает издание The Telegraph, который изучил заявки на регистрацию товарных знаков в США и Евросоюзе.

В Соединенных Штатах заявку на регистрацию вакцины подали 1 июня, но до сих пор она не была одобрена. Журналисты выяснили, что доменное имя covuity.com зарегистрировано фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, занимающимися разработкой препарата.

Сообщается, что препарат от COVID-19 может называться Rnaxcovi, Kovimerna и Comirnaty. Однако вероятность их окончательного утверждения ниже Covuity.

Также The Telegraph пишет, что компании ответственно подходят к выбору названия, поскольку в условиях глобальной пандемии она может стать нарицательным и использоваться любыми производителями по всему миру.

Напомним, на минувшей неделе компания Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины. Вакцина разрабатывалась совместно с немецкой компанией BioNTech. Производители заявляют, что препарат имеет 90% эффективность от коронавируса.