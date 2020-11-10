Что известно о первой успешной вакцине от коронавируса

Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n146295-chto-izvestno-o-pervoy-uspeshnoy-vakcine-ot-koronavirusa.html

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Вакцина от коронавируса с наименьшим количеством побочных эффектов была изобретена. Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины. Вакцина разрабатывалась совместно с немецкой компанией BioNTech.

Производители заявляют, что препарат имеет 90% эффективность. Всего в мире уже 11 вакцин проходят третью стадию клинических исследований. Из них Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Moderna, а также несколько вакцин из Китая и РФ. Об этом сообщает Reuters.

Вакцина Pfizer — это РНК вакцина, содержащая только один участок S-белка коронавируса. Вакцина должна вводится дважды — в первый и 28 день внутримышечно. Сейчас в исследовании вакцины участвуют 43 тыс. волонтеров. Отмечается, что это будет первая в мире РНК вакцина, которую будут применять на людях.

По замыслу ученых, РНК вируса, которая содержится в вакцине, должна проникнуть в наши клетки, и какой-то период времени они будут самостоятельно нарабатывать вирусный белок, от которого развивается иммунитет. Основная ее часть производится очень просто — для этого нужны приборы-синтезаторы, которые будут делать заготовки молекул. Это даст возможность делать миллиарды доз вакцины за короткое время.

Также на доступность вакцины будет влиять друг ее характерная особенность — она ​​относится к ультрахолодным препаратам, а потому имеет очень высокие требования к хранению. Ее будет сложно доставить в отдаленную сельскую местность и в бедные страны, поскольку они не могут тратить столько денег на технику для сохранения вакцины.

Для эффективности вакцины ее нужно поддерживать на уровне −70° C (-94 °F) или ниже. Хранить вакцину можно в морозильной камере со сверхнизкими температурами до 6 месяцев или в течение 5 дней при температуре 2−8 °C. Представитель производителя заявляет, что такой температурный режим вполне возможен во всех больницах. Если помещение склада, где хранится вакцина Pfizer, дополнять льдом, то срок хранения увеличивается до 15 суток.

В то же время иммунитет, которым обеспечивает вакцина, держится не менее трех месяцев. Общий срок действия составит до полугода. Спустя это время прививаться от вируса придется снова.

Напомним, ранее мы сообщали, вакцина от коронавируса до сих пор разрабатывается, однако посольство Украины в Бразилии уже направило запросы бразильским государственным институтам относительно возможного экспорта вакцины против коронавируса. Сейчас в стране тестируют четыре вакцины от коронавируса.