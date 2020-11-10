Що відомо про першу успішну вакцину від коронавірусу

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146295-scho-vidomo-pro-pershu-uspishnu-vakcynu-vid-koronavirusu.html

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Вакцина від коронавіруса з найменшою кількістю побічних ефектів була винайдена. Pfizer заявила про успішне проходження третьої фази випробувань своєї вакцини. Вакцина розроблялася спільно з німецькою компанією BioNTech.

Виробники заявляють, що препарат має 90% ефективність. Загалом у світі вже 11 вакцин проходять третю стадію клінічних досліджень. З них Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Moderna, а також кілька вакцин з Китаю і РФ. Про це повідомляє Reuters.

Вакцина Pfizer — це РНК вакцина, що містить тільки одну ділянку S-білка коронавіруса. Вакцина повинна вводиться двічі — у перший та 28 день внутрішньом’язово. Зараз у дослідженні вакцини беруть участь 43 тис. волонтерів. Наголошується, що це буде перша у світі РНК вакцина, яку будуть застосовувати на людях.

За задумом, РНК вірусу, яка міститься у вакцині, повинна проникнути у наші клітини, і якийсь період часу клітини будуть самі напрацьовувати вірусний білок, на який розвиватиметься імунітет. Основна її частина відтворюється дуже просто − для цього потрібні прилади-синтезатори, які будуть робити заготовки молекул. Це дасть можливість створювати мільярди доз у швидкий час.

Також на доступність вакцини буде впливати одна її характерна особливість — вона належить до ультрахолодних препаратів, а тому має дуже складні вимоги до зберігання. Її буде складно доставити до віддалених сільських місцевостей та бідних країн, які не можуть витрачати стільки грошей на техніку для збереження вакцини.

Для ефективності вакцини її потрібно підтримувати на рівні −70°C (-94°F) або нижче. Зберігати вакцину можна у морозильній камері з наднизькими температурами до 6 місяців або протягом 5 днів при температурі 2−8°C. Представник виробника заявляє, що такий температурний режим є цілком можливий в усіх лікарнях. Якщо приміщення складу, де зберігається вакцина Pfizer, доповнювати льодом, то термін зберігання збільшується до 15 діб.

Натомість імунітет, яким забезпечує вакцина, тримається не менше трьох місяців. Загальний термін дії складе до півроку. Через цей час вакцинуватися від вірусу доведеться знову.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, вакцина від коронавірусу досі розробляється, однак посольство України у Бразилії вже надіслало запити бразильським державним інститутам щодо можливого експорту вакцини проти коронавірусу. Наразі у країні тестують чотири вакцини від коронавірусу.