Названо найпопулярніше слово 2020 року. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n146294-nazvano-naypopulyarnishe-slovo-2020-roku-za-versiieu-kembrydjskogo-slovnyka.html

Ракурс

Кембриджський словник визначив найпопулярніше слово 2020 року. Багато українців вперше почули слово «локдаун» через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Словник зафіксував, що використання слова «локдаун» цьогоріч зросло на 6 тис.%. Про це пише The Guardian.

Якщо у 2019 році було зафіксовано лише 4 тис. випадків його використання, то у 2020 році цей показник зріс до 250 тис.

Мова — це відображення світу навколо нас, а у 2020 році була глобальна пандемія. Ми обрали «локдаун» своїм словом року, тому що воно охоплює загальний досвід мільярдів людей, яким довелося обмежувати своє повсякденне життя, щоб стримати вірус. Ізоляція вплинула на те, як ми працюємо, вчимося, робимо покупки і спілкуємося, — пояснила консультант з мовного контенту словника Хелен Ньюстед.

До першої десятки слів року увійшли:

«коронавірус»;

«вимушена відпустка» (furlough);

«ключовий співробітник» (keyworker);

«Мегсіт» (Megxit) — зречення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл королівських обовʼязків;

mukbang (відео, на якому учасник зʼїдає велику кількість їжі для розваги глядачів);

«самоізоляція» (self-isolate);

«соціальне дистанціювання» (social distancing);

«тіктокер» (активний користувач додатку TikTok);



«BLM» (Black Lives Matter) — рух, що проводить кампанії проти расового насильства та гноблення.

Нагадаємо, що Кембриджський словник визначив «апсайклінг» найпопулярнішим словом 2019 року. Автори словника визначили, що порівняно з 2011 роком слово «апсайклінг» стало вживатися на 181% частіше.