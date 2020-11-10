Названо популярное слово 2020 года. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n146294-nazvano-populyarnoe-slovo-2020-goda-po-versii-kembridjskogo-slovarya.html

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Кембриджский словарь определил популярное слово 2020 года. Многие украинский впервые услышали слово «локдаун» из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Словарь зафиксировал, что использование слова «локдаун» в этом году выросло на 6 000%. Об этом пишет The Guardian.

Если в 2019 году было зафиксировано лишь 4 тыс. случаев его использования, то в 2020 году этот показатель вырос до 250 тыс.

Язык — это отражение окружающего мира, а в 2020 году преобладала глобальная пандемия. Мы выбрали «локдаун» своим словом года, так как оно включает общий опыт миллиардов людей, которым пришлось ограничивать свою повседневную жизнь, чтобы сдержать вирус. Изоляция повлияла на то, как мы работаем, учимся, делаем покупки и общаемся, — пояснила консультант по вещательного контента словаря Хелен Ньюстед.



В первую десятку слов года вошли:

«коронавирус»;

«вынужденный отпуск» (furlough);

«ключевой сотрудник» (keyworker);

«Мегсит» (Megxit) — отречение принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевских обязанностей;

mukbang (видео, на котором участник съедает большое количество пищи для развлечения зрителей);

«самоизоляция» (self-isolate);

«социальное дистанцирование» (social distancing);

«тиктокер» (активный пользователь приложения TikTok);

«BLM» (Black Lives Matter) — движение, которое устраивает кампании против расового насилия и угнетения.

Напомним, что Кембриджский словарь определил «апсайклинг» самым популярным словом 2019 года. Авторы словаря определили, что по сравнению с 2011 годом слово «апсайклинг» стало употребляться на 181% чаще.