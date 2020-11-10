Социологи установили, кому украинцы больше всего доверяют фото: Винницкий городской совет

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Большинство украинцев не доверяют ни одному из политиков, чья фамилия была представлено в опроснике исследования Центра Разумкова, которое проводилось в период с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте социологической службы.

В целом среди политиков по уровню доверия лидирует действующий президент Владимир Зеленский, которому доверяют 33% (не доверяют 62%). Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 30% (не доверяют 57%).

Одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 22% опрошенных (не доверяют 69%), пятому президенту Петру Порошенко — 22% (не доверят 73%), главе украинского делегации в ТКГ Леониду Кравчуку — 17% и 72% соответственно, лидеру «Батькивщины «Юлии Тимошенко 17% (не доверяют 77%).

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 12% (не доверяют 76%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку — 8 и 69% соответственно.

Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют:

Вооруженным силам — 66%;

церкви — 62%;

ГСЧС — 60%,

волонтерским организациям — 60%;

Госпогранслужбе — 55%;

главе населенного пункта, в котором проживают — 54%;

Нацгвардии — 52%;

добровольческим батальонам — 52%,

совету населенного пункта, в котором проживают — 50%.

Больше всего украинцы не доверяют:

госаппарату (чиновникам) — 79%;

СМИ России — 79%;

Верховной Раде — 76%;

судебной системе в целом — 75%;

правительству — 75%;

политическим партиям — 73%;

коммерческим банкам — 73%;

НАБУ — 72,5%;

НАПК — 71%;

САП — 70%;

ВАКС — 70%,

прокуратуре — 70%,

КСУ — 65%,

Нацбанку — 64%;

местным судам — ​​63%;

Верховному суду — 63%;

президенту Украины — 60%;

профсоюзам — 54%;

Нацполиции — 53%;

СБУ — 51%.

Напомним, социологи рассказали, какие категории населения сформировали явку на последних местных выборах в Украине.