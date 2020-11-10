Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Социологи установили, кому украинцы больше всего доверяют фото: Винницкий городской совет

Кому больше всего доверяют украинцы, установили социологи (ИНФОГРАФИКА)

10 ноя 2020, 12:17
999

Большинство украинцев не доверяют ни одному из политиков, чья фамилия была представлено в опроснике исследования Центра Разумкова, которое проводилось в период с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте социологической службы.

В целом среди политиков по уровню доверия лидирует действующий президент Владимир Зеленский, которому доверяют 33% (не доверяют 62%). Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 30% (не доверяют 57%).

Одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 22% опрошенных (не доверяют 69%), пятому президенту Петру Порошенко — 22% (не доверят 73%), главе украинского делегации в ТКГ Леониду Кравчуку — 17% и 72% соответственно, лидеру «Батькивщины «Юлии Тимошенко 17% (не доверяют 77%).

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 12% (не доверяют 76%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку — 8 и 69% соответственно.

Результаты опроса, инфографика: Центр Разумкова

Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют:


  • Вооруженным силам — 66%;
  • церкви — 62%;
  • ГСЧС — 60%,
  • волонтерским организациям — 60%;
  • Госпогранслужбе — 55%;
  • главе населенного пункта, в котором проживают — 54%;
  • Нацгвардии — 52%;
  • добровольческим батальонам — 52%,
  • совету населенного пункта, в котором проживают — 50%.

Больше всего украинцы не доверяют:

  • госаппарату (чиновникам) — 79%;
  • СМИ России — 79%;
  • Верховной Раде — 76%;
  • судебной системе в целом — 75%;
  • правительству — 75%;
  • политическим партиям — 73%;
  • коммерческим банкам — 73%;
  • НАБУ — 72,5%;
  • НАПК — 71%;
  • САП — 70%;
  • ВАКС — 70%,
  • прокуратуре — 70%,
  • КСУ — 65%,
  • Нацбанку — 64%;
  • местным судам — ​​63%;
  • Верховному суду — 63%;
  • президенту Украины — 60%;
  • профсоюзам — 54%;
  • Нацполиции — 53%;
  • СБУ — 51%.

Напомним, социологи рассказали, какие категории населения сформировали явку на последних местных выборах в Украине.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров