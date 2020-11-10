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Социологи установили, кому украинцы больше всего доверяют фото: Винницкий городской совет
Кому больше всего доверяют украинцы, установили социологи (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146293-komu-bolshe-vsego-doveryaut-ukraincy-ustanovili-sociologi-infografika.htmlРакурс
Большинство украинцев не доверяют ни одному из политиков, чья фамилия была представлено в опроснике исследования Центра Разумкова, которое проводилось в период с 30 октября по 5 ноября 2020 года.
Об этом сообщается на сайте социологической службы.
В целом среди политиков по уровню доверия лидирует действующий президент Владимир Зеленский, которому доверяют 33% (не доверяют 62%). Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 30% (не доверяют 57%).
Одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 22% опрошенных (не доверяют 69%), пятому президенту Петру Порошенко — 22% (не доверят 73%), главе украинского делегации в ТКГ Леониду Кравчуку — 17% и 72% соответственно, лидеру «Батькивщины «Юлии Тимошенко 17% (не доверяют 77%).
Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 12% (не доверяют 76%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку — 8 и 69% соответственно.
Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют:
- Вооруженным силам — 66%;
- церкви — 62%;
- ГСЧС — 60%,
- волонтерским организациям — 60%;
- Госпогранслужбе — 55%;
- главе населенного пункта, в котором проживают — 54%;
- Нацгвардии — 52%;
- добровольческим батальонам — 52%,
- совету населенного пункта, в котором проживают — 50%.
Больше всего украинцы не доверяют:
- госаппарату (чиновникам) — 79%;
- СМИ России — 79%;
- Верховной Раде — 76%;
- судебной системе в целом — 75%;
- правительству — 75%;
- политическим партиям — 73%;
- коммерческим банкам — 73%;
- НАБУ — 72,5%;
- НАПК — 71%;
- САП — 70%;
- ВАКС — 70%,
- прокуратуре — 70%,
- КСУ — 65%,
- Нацбанку — 64%;
- местным судам — 63%;
- Верховному суду — 63%;
- президенту Украины — 60%;
- профсоюзам — 54%;
- Нацполиции — 53%;
- СБУ — 51%.
Напомним, социологи рассказали, какие категории населения сформировали явку на последних местных выборах в Украине.
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