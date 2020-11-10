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Соціологи встановили, кому українці найбільше довіряють, фото: Вінницька міська рада

Кому найбільше довіряють українці, встановили соціологи (ІНФОГРАФІКА)

10 лис 2020, 12:17
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Більшість українців не довіряють жодному з політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику дослідження Центру Разумкова, котре проводилося в період з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Про це повідомляється на сайті соціологічної служби.

Загалом серед політиків за рівнем довіри лідирує чинний президент Володимир Зеленський, якому довіряють 33% (не довіряють 62%). Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 30% (не довіряють 57%).

Одному з лідерів ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 22% опитаних (не довіряють 69%), п’ятому президенту Петру Порошенку — 22% (не довірять 73%), очільнику української делегації в ТКГ Леоніду Кравчуку — 17% і 72% відповідно, лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко 17% (не довіряють 77%).

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 12% (не довіряють 76%), очільнику Офісу президента Андрієві Єрмаку — 8 і 69% відповідно.

Результати опитування, інфографіка: Центр Разумкова

Серед державних та суспільних інститутів українці найбільше довіряють:


  • Збройним силам — 66%;
  • церкві — 62%;
  • ДСНС — 60%,
  • волонтерським організаціям — 60%;
  • Держприкордонслужбі — 55%;
  • голові населеного пункту, в якому проживають — 54%;
  • Нацгвардії — 52%;
  • добровольчим батальйонам — 52%,
  • раді населеного пункту, в якому проживають — 50%.

Найбільше українці не довіряють:

  • держапарату (чиновникам) — 79%;
  • ЗМІ Росії — 79%;
  • Верховній Раді — 76%;
  • судовій системі загалом — 75%;
  • уряду — 75%;
  • політичним партіям — 73%;
  • комерційним банкам — 73%;
  • НАБУ — 72,5%;
  • НАЗК — 71%;
  • САП — 70%;
  • ВАКС — 70%,
  • прокуратурі — 70%,
  • КСУ — 65%,
  • Нацбанку — 64%;
  • місцевим судам — 63%;
  • Верховному суду — 63%;
  • президенту України — 60%;
  • профспілкам — 54%;
  • Нацполіції — 53%;
  • СБУ — 51%.

Нагадаємо, соціологи розповіли, які категорії населення сформували явку на останніх місцевих виборах в Україні.

Джерело: Ракурс


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