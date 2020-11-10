Соціологи встановили, кому українці найбільше довіряють, фото: Вінницька міська рада

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Більшість українців не довіряють жодному з політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику дослідження Центру Разумкова, котре проводилося в період з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Про це повідомляється на сайті соціологічної служби.

Загалом серед політиків за рівнем довіри лідирує чинний президент Володимир Зеленський, якому довіряють 33% (не довіряють 62%). Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 30% (не довіряють 57%).

Одному з лідерів ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 22% опитаних (не довіряють 69%), п’ятому президенту Петру Порошенку — 22% (не довірять 73%), очільнику української делегації в ТКГ Леоніду Кравчуку — 17% і 72% відповідно, лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко 17% (не довіряють 77%).

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 12% (не довіряють 76%), очільнику Офісу президента Андрієві Єрмаку — 8 і 69% відповідно.

Серед державних та суспільних інститутів українці найбільше довіряють:

Збройним силам — 66%;

церкві — 62%;

ДСНС — 60%,

волонтерським організаціям — 60%;

Держприкордонслужбі — 55%;

голові населеного пункту, в якому проживають — 54%;

Нацгвардії — 52%;

добровольчим батальйонам — 52%,

раді населеного пункту, в якому проживають — 50%.

Найбільше українці не довіряють:

держапарату (чиновникам) — 79%;

ЗМІ Росії — 79%;

Верховній Раді — 76%;

судовій системі загалом — 75%;

уряду — 75%;

політичним партіям — 73%;

комерційним банкам — 73%;

НАБУ — 72,5%;

НАЗК — 71%;

САП — 70%;

ВАКС — 70%,

прокуратурі — 70%,

КСУ — 65%,

Нацбанку — 64%;

місцевим судам — 63%;

Верховному суду — 63%;

президенту України — 60%;

профспілкам — 54%;

Нацполіції — 53%;

СБУ — 51%.

Нагадаємо, соціологи розповіли, які категорії населення сформували явку на останніх місцевих виборах в Україні.