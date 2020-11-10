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Соціологи встановили, кому українці найбільше довіряють, фото: Вінницька міська рада
Кому найбільше довіряють українці, встановили соціологи (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146293-komu-naybilshe-doviryaut-ukrayinci-vstanovyly-sociology-infografika.htmlРакурс
Більшість українців не довіряють жодному з політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику дослідження Центру Разумкова, котре проводилося в період з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.
Про це повідомляється на сайті соціологічної служби.
Загалом серед політиків за рівнем довіри лідирує чинний президент Володимир Зеленський, якому довіряють 33% (не довіряють 62%). Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 30% (не довіряють 57%).
Одному з лідерів ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 22% опитаних (не довіряють 69%), п’ятому президенту Петру Порошенку — 22% (не довірять 73%), очільнику української делегації в ТКГ Леоніду Кравчуку — 17% і 72% відповідно, лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко 17% (не довіряють 77%).
Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 12% (не довіряють 76%), очільнику Офісу президента Андрієві Єрмаку — 8 і 69% відповідно.
Серед державних та суспільних інститутів українці найбільше довіряють:
- Збройним силам — 66%;
- церкві — 62%;
- ДСНС — 60%,
- волонтерським організаціям — 60%;
- Держприкордонслужбі — 55%;
- голові населеного пункту, в якому проживають — 54%;
- Нацгвардії — 52%;
- добровольчим батальйонам — 52%,
- раді населеного пункту, в якому проживають — 50%.
Найбільше українці не довіряють:
- держапарату (чиновникам) — 79%;
- ЗМІ Росії — 79%;
- Верховній Раді — 76%;
- судовій системі загалом — 75%;
- уряду — 75%;
- політичним партіям — 73%;
- комерційним банкам — 73%;
- НАБУ — 72,5%;
- НАЗК — 71%;
- САП — 70%;
- ВАКС — 70%,
- прокуратурі — 70%,
- КСУ — 65%,
- Нацбанку — 64%;
- місцевим судам — 63%;
- Верховному суду — 63%;
- президенту України — 60%;
- профспілкам — 54%;
- Нацполіції — 53%;
- СБУ — 51%.
Нагадаємо, соціологи розповіли, які категорії населення сформували явку на останніх місцевих виборах в Україні.
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