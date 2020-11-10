Можливість введення карантину вихідного дня у Львові прокоментував Садовий. Фото: ТСН

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Андрій Садовий, міський голова Львова, прокоментував можливість введення в місті карантину вихідного дня.

Мер вважає, що уряд має виносити якісь рішення після того, як вони будуть добре обмірковані. Садовий скаржиться, що сьогодні відсутня будь-яка координація центральної влади з органами місцевого самоврядування. Чиновник виступає проти закриття ресторанного бізнесу під час карантину вихідного дня. Про це 10 листопада він заявив в ефірі на радіо «Львівська хвиля», передає прес-служба Львівської міськради.

Вчора ми мали великий Zoom з представниками львівського ресторанного бізнесу, і я їх цілком підтримую їх обурення, адже їм потрібно годувати свої сім’ї. Враховуючи те, що держава жодної гривні не дає компенсації бізнесу, потрібно думати, як він буде жити через місяць-два. Я не думаю, що це добра ідея, знову зупинити все, — зазначив Садовий.

На його думку, владі краще зайнятись просвітницькою роботою: щоб люди ходили в масках, щоб не організовували ювілеї та весілля.

Садовий додав, що у Львові ситуація з пандемією COVID-19 контрольована, ріст захворюваності хоч і фіксується, але він стабільний. Мер зазначив, що в 2020 році з міського бюджету було витрачено 240 млн грн, а з держбюджету місто не отримало жодної копійки.

В нас навіть забирають кошти: в цей складний рік держава забирає з міста 595 млн грн. Тільки уявіть, скільки б користі принесли ці кошти, якби ми їх інвестували в медицину, — наголосив міський голова.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує запровадження в Україні так званого «карантину вихідного дня» з огляду на наслідки, які такі обмеження матимуть для сфери культури та креативних індустрій.