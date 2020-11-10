Возможность введения карантина выходного дня во Львове прокомментировал Садовый. Фото: ТСН

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Андрей Садовый, городской голова Львова, прокомментировал возможность введения в городе карантина выходного дня.

Мэр считает, что правительство должно выносить какие-то решения после того, как они будут хорошо обдуманны. Садовый жалуется, что сегодня отсутствует какая-либо координация центральной власти с органами местного самоуправления. Чиновник выступает против закрытия ресторанного бизнеса во время карантина выходного дня. Об этом 10 ноября он заявил в эфире на радио «Львовская волна», передает пресс-служба Львовского горсовета.

Вчера мы имели большой Zoom с представителями львовского ресторанного бизнеса, и я их полностью поддерживаю их возмущение, ведь им нужно кормить свои семьи. Учитывая то, что государство ни одной гривны не дает компенсации бизнеса, нужно думать, как он будет жить через месяц-два. Я не думаю, что это хорошая идея, снова остановить все, — отметил Садовый.

По его мнению, властям лучше заняться просветительской работой: чтобы люди ходили в масках, чтобы не организовывали юбилеи и свадьбы.

Садовый добавил, что во Львове ситуация с пандемией COVID-19 контролируемая, рост заболеваемости хоть и фиксируется, но он стабильный. Мэр отметил, что в 2020 году из городского бюджета было потрачено 240 млн грн, а из госбюджета город не получил ни копейки.

У нас даже забирают средства: в этот сложный год государство забирает из города 595 млн грн. Только представьте, сколько бы пользы принесли эти средства, если бы мы их инвестировали в медицину, — подчеркнул городской голова.

Напомним, Министерство культуры и информационной политике не поддерживает введение в Украине так называемого «карантина выходного дня» учитывая последствия, которые такие ограничения будут иметь для сферы культуры и креативных индустрий.