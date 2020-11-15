Мікроавтобус обстріляли на виборчій дільниці в Краматорську. Фото:

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Мікроавтобус обстріляли біля однієї з виборчих дільниць у Краматорську в Донецькій області.

Інцидент стався у день проведення місцевих виборів, 15 листопада. Попередньо відомо, що автомобіль «Газель» обстріляли зі зброї для пейнтболу. Про це правоохоронцям повідомив водій буса, передає прес-служба поліції Краматорська.

За словами шофера, о 12.25 до нього під’їхали невідомі і почали стріляти маркерами з фарбою. Факт події правоохоронці зареєстрували та проводять перевірку й встановлюють учасників події.

Місцеві ЗМІ не виключають, що ця «Газель» могла організовано підвозити виборців на користь одного з кандидатів у мери Краматорська.

Тим часом про підкуп виборців у Краматорську заявили в Комітеті виборців України. Повідомляється про системні випадки фотографування бюлетенів, що може свідчити про підкуп виборців. Такі факти були зафіксовані на трьох виборчих дільницях міста.

Нагадаємо, в громадянській мережі ОПОРА заявили, що явка у другому турі місцевих виборів за даними на 12.00 у сімох містах становила 8,6%. Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка виборців становила 13,5%.