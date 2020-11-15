Микроавтобус обстреляли на избирательном участке в Краматорске. Фото:

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Ракурс

Микроавтобус обстреляли возле одного из избирательных участков в Краматорске в Донецкой области.

Инцидент произошел в день проведения местных выборов, 15 ноября. Предварительно известно, что автомобиль «Газель» обстреляли из оружия для пейнтбола. Об этом правоохранителям сообщил водитель буса, передает пресс-служба полиции Краматорска.

По словам шофера, в 12.25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской. Факт происшествия правоохранители зарегистрировали и проводят проверку и устанавливают участников происшествия.

Местные СМИ не исключают, что эта «Газель» могла организованно подвозить избирателей в пользу одного из кандидатов в мэры Краматорска.

Тем временем о подкупе избирателей в Краматорске заявили в Комитете избирателей Украины. Сообщается о системных случаях фотографирования бюллетеней, что может свидетельствовать о подкупе избирателей. Такие факты были зафиксированы на трех избирательных участках города.

Напомним, в гражданской сети ОПОРА заявили, что явка во втором туре местных выборов по данным на 12.00 в семи городах составила 8,6%. Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка избирателей составила 13,5%.