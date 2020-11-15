Стало известно, какие нарушения фиксировали на выборах 15 ноября. Фото: ОПОРА

https://racurs.ua/n146528-minirovanie-tik-izbiratelnye-karuseli-i-otkrytaya-agitaciya-kakie-narusheniya-fiksirovali.html

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Выборы городских голов 15 ноября, которые проходят в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском, Краматорске и Украинке, сопровождаются различными нарушениями.

В Киевской области полиция задержала нарушителя за организацию «карусели» во время второго тура выборов в Украинке. Как сообщили в Нацполиции, мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на должность мэра. Эти бюллетени он передал потенциальным избирателям, которые за 100 грн вознаграждения должны были бросить их в ящики.

Злоумышленника уже задержали. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 158−3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что по состоянию на 18:00 были на местных выборах было зафиксировано несоблюдение процедуры голосования, неправомерная выдача бюллетеня, вброс бюллетеней, фотографирование, агитация в день голосования и тому подобное. А в Одессе неизвестный сообщил о «заминировании» городской территориальной избирательной комиссии.

В Комитете избирателей Украины сообщили об открытой агитации в Одессе в день выборов. Наблюдатели зафиксировали, как по улицам Одессы передвигались автомобили с громкоговорителями из которых звучали призывы прийти на избирательные участки и агитационные лозунги одного из кандидатов.

Кроме того, в ОПОРе заявили, что был выявлен ряд нарушений противоэпидемических мероприятий на участках, как избирателями так и представителями комиссий.

Напомним, возле одного из избирательных участков в Краматорске неизвестные обстреляли из оружия для пейнтбола микроавтобус. СМИ пишут, что он был должен подвозить избирателей в пользу одного из кандидатов в мэры Краматорска.