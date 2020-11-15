Перший сніг випав на Харківщині та Сумщині. Фото: Харков 1654 в Telegram

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Ракурс

Перший сніг випав 15 листопада в Харкові — це перший сніг у місті у цьому сезоні.

Як зазначили синоптики, погода змінилася під впливом малорухливого циклону, який поступово зміщується з Білорусі на лівобережну частину України. Сьогодні та завтра очікуються невеликі опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

На сході Харківської області у понеділок, 16 листопада, сніг буде помірним зі слабкою хуртовиною, також очікується формування тимчасового снігового покриву. На дорогах місцями буде спостерігатися ожеледиця.

Крім того, засніжило й у Сумській області. Зокрема, в місті Шостка сніг пішов ще з вечора суботи та продовжує йти у неділю, 15 листопада. Перший сніг тут спостерігається доволі рясний, а діти почали ліпити сніговиків.

Нагадаємо, українську станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді замело снігом. Полярники розповіли, що їм довелося відкопувати шлях назовні, а висота снігу становила 170 см.