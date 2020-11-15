Первый снег выпал на Харьковщине и Сумщине. Фото: Харьков 1654 в Telegram

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Первый снег выпал 15 ноября в Харькове — это первый снег в городе в этом сезоне.

Как отметили синоптики, погода изменилась под влиянием малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины. Сегодня и завтра ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

На востоке Харьковской области в понедельник, 16 ноября, снег будет умеренным со слабой метелью, также ожидается формирование временного снежного покрова. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица.

Кроме того, заснежило и в Сумской области. В частности, в городе Шостка снег пошел еще с вечера субботы и продолжает идти в воскресенье, 15 ноября. Первый снег здесь наблюдается довольно обильный, а дети начали лепить снеговиков.

Напомним, украинскую станцию «Академик Вернадский» в Антарктиде замело снегом. Полярники рассказали, что им пришлось откапывать путь наружу, а высота снега составляла 170 см.