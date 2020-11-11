Аномальна заметіль налетіла на українську станцію. Фото: НАНЦ

https://racurs.ua/ua/n146356-anomalna-zametil-naletila-na-ukrayinsku-stanciu-v-antarktydi-foto.html

Ракурс

В Антарктиді українські полярники з «Академіка Вернадського» розповіли, що нещодавно станцію замело. Науковцям довелося відкопувати шлях назовні.

Такі погодні умови не характерні для кінця антарктичної весни. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Українські полярники повідомили, що висота снігу становить 169 — 170 см. Це є рекордом для цього року.

Фото снігової заметілі надіслав Юрій Отруба, керівник 25 української арктичної експедиції, зі станції «Академік Вернадський».

Нагадаємо, що народження унікального малюка тюленя спостерігали українські полярники в Антарктиді на станції «Академік Вернадський».