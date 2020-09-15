Тюлень. Фото: Національний антарктичний науковий центр

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Народження унікального малюка тюленя спостерігали українські полярники в Антарктиді на станції «Академік Вернадський». Учора, 14 вересня, команда 25-ої експедиції повідомила, що на острові Галіндез народилося перше тюленя Уедделла.

Новонароджене тюленя виявилося дівчинкою. Наразі тваринка налякана та тримається біля матері. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.





Вагітність у самок тюленів виду Уедделла триває 10 місяців, а народження малят відбувається прямо на льоду. Кожна самка тюленя народжує лише одного малюка. Маленьке тюленя зазвичай має вагу 25−30 кг, а його довжина складає приблизно 1,3 м. Під час дорослішання тюлені набирають вагу до 400 кг.





Мати вигодовує малюка упродовж семи тижнів, а коли годування закінчується, молоді особини відправляються у воду й починають самостійне життя. У перерві між годуванням від матері та самостійним добуванням їжі, тюлені голодують. Вони можуть залишатися без їжі досить довго, оскільки мають багато жиру. Тривалість життя тварин складає майже 20 років.

Повідомляється, що ім’я для тварини досі не придумали. Полярники пропонують користувачам соцмереж пропонувати свої варіанти, а найкраще з запропонованих стане ім’ям тюленя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміна клімату призведе до того, що через 20 років у літню пору року в Арктиці не буде льоду. Наразі найшвидше температура змінюється в районі Шпіцбергена. Глобальне потепління також скорочує популяцію білого ведмедя, моржів і тюленів.