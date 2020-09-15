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«Вова купує квиток до Ростова» — гурт Жадана випустив кумедну пісню про політику — місцеві вибори 2020

«Вова купує квиток до Ростова» — Жадан випустив кумедну пісню про політику (ВІДЕО)

15 вер 2020, 16:38
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Рок-гурт «Жадан і Собаки», фронтменом якого є відомий поет і прозаїк Сергій Жадан, напередодні місцевих виборів випустив гострополітичну пісню-сатиру «Вова».

Відеозапис пісні опубліковано на YouTube-каналі гурту.

Пісня присвячена взаємостосункам влади та громадянського суспільства. Твір побудовано як алюзію на античну драматургію, де тезою є героїчні монологи очільника (колективного підсвідомого Вови), а антитезою — хорова відповідь електорату… Всі збіги в іменах, прізвищах та геолокаціях — випадкові, — йдеться в описі до відео.

Приспів пісні містить наступні рядки:

Бувай ми здорова, моя чорноброва!

Вова купує квиток до Ростова.

Вчора ще була у нас священна корова,

А нині Вова пензлює до Ростова.

За словами Жадана, пісня є гострополітичною реакцією музикантів на події в Україні. Свою творчість фронтмен рок-гурту вважає соцартом.

Ми почали стежити за громадянськими настроями в країні після перемоги Зеленського, зміни влади, після виборів, президентських і парламентських. І бачили хвилю розчарування, скепсису українського типового, коли спочатку створюється кумир, а потім він скидається з п'єдесталу, — зазначив Жадан.


За його словами, пісня була написана ще торік.

Джерело: Ракурс


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