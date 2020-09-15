«Вова купує квиток до Ростова» — гурт Жадана випустив кумедну пісню про політику — місцеві вибори 2020

«Вова купує квиток до Ростова» — Жадан випустив кумедну пісню про політику (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n143860-vova-kupuie-kvytok-do-rostova-jadan-vypustyv-kumednu-pisnu-pro-polityku-video.htmlРакурс
Рок-гурт «Жадан і Собаки», фронтменом якого є відомий поет і прозаїк Сергій Жадан, напередодні місцевих виборів випустив гострополітичну пісню-сатиру «Вова».
Відеозапис пісні опубліковано на YouTube-каналі гурту.
Пісня присвячена взаємостосункам влади та громадянського суспільства. Твір побудовано як алюзію на античну драматургію, де тезою є героїчні монологи очільника (колективного підсвідомого Вови), а антитезою — хорова відповідь електорату… Всі збіги в іменах, прізвищах та геолокаціях — випадкові, — йдеться в описі до відео.
Приспів пісні містить наступні рядки:
Бувай ми здорова, моя чорноброва!
Вова купує квиток до Ростова.
Вчора ще була у нас священна корова,
А нині Вова пензлює до Ростова.
За словами Жадана, пісня є гострополітичною реакцією музикантів на події в Україні. Свою творчість фронтмен рок-гурту вважає соцартом.
Ми почали стежити за громадянськими настроями в країні після перемоги Зеленського, зміни влади, після виборів, президентських і парламентських. І бачили хвилю розчарування, скепсису українського типового, коли спочатку створюється кумир, а потім він скидається з п'єдесталу, — зазначив Жадан.
За його словами, пісня була написана ще торік.