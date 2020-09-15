«Вова купує квиток до Ростова» — гурт Жадана випустив кумедну пісню про політику — місцеві вибори 2020

https://racurs.ua/ua/n143860-vova-kupuie-kvytok-do-rostova-jadan-vypustyv-kumednu-pisnu-pro-polityku-video.html

Ракурс

Рок-гурт «Жадан і Собаки», фронтменом якого є відомий поет і прозаїк Сергій Жадан, напередодні місцевих виборів випустив гострополітичну пісню-сатиру «Вова».

Відеозапис пісні опубліковано на YouTube-каналі гурту.

Пісня присвячена взаємостосункам влади та громадянського суспільства. Твір побудовано як алюзію на античну драматургію, де тезою є героїчні монологи очільника (колективного підсвідомого Вови), а антитезою — хорова відповідь електорату… Всі збіги в іменах, прізвищах та геолокаціях — випадкові, — йдеться в описі до відео.

Приспів пісні містить наступні рядки:

Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова, А нині Вова пензлює до Ростова.

За словами Жадана, пісня є гострополітичною реакцією музикантів на події в Україні. Свою творчість фронтмен рок-гурту вважає соцартом.

Ми почали стежити за громадянськими настроями в країні після перемоги Зеленського, зміни влади, після виборів, президентських і парламентських. І бачили хвилю розчарування, скепсису українського типового, коли спочатку створюється кумир, а потім він скидається з п'єдесталу, — зазначив Жадан.



За його словами, пісня була написана ще торік.