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«Вова купує квиток до Ростова» — группа Жадана выпустила забавную песню о политике — местные выборы 2020

«Вова купує квиток до Ростова» — Жадан выпустил забавную песню о политике (ВИДЕО)

15 сен 2020, 16:38
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Рок-группа «Жадан и Собаки», фронтменом которой является известный поэт и прозаик Сергей Жадан, накануне местных выборов выпустила острополитическую песню-сатиру «Вова».

Видеозапись песни опубликована на YouTube-канале группы.

Песня посвящена взаимоотношениям власти и гражданского общества. Произведение построено как аллюзия на классическую античную драматургию, где тезисом служат героические монологи лидера (коллективного подсознательного Вовы), а антитезой — хоровой ответ электората… Все совпадения в именах, фамилиях и геолокации — случайные, — говорится в описании к видео.

Припев песни содержит следующие строки:

Бувай ми здорова, моя чорноброва!

Вова купує квиток до Ростова.

Вчора ще була у нас священна корова,

А нині Вова пензлює до Ростова.

По словам Жадана, песня является острополитической реакцией музыкантов на события в Украине. Свое творчество фронтмен рок-группы называет соцартом.

Мы начали следить за гражданскими настроениями в стране после победы Зеленского, смены власти, после выборов, президентских и парламентских. И видели волну разочарования, скепсиса украинского, когда сначала создается кумир, а затем он сбрасывается с пьедестала, — отметил Жадан.


По его словам, песня была написана еще в прошлом году.

Источник: Ракурс


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