Тюлененок. Фото: антарктический научный центр

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Рождения уникального малыша тюленя наблюдали украинские полярники в Антарктиде на станции «Академик Вернадский». Вчера, 14 сентября, команда 25-ой экспедиции сообщила, что на острове Галиндез родился первый тюленя Уэдделла.

Новорожденный тюлененок оказалось девочкой. Сейчас животное напугано и держится возле матери. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.



Беременность у самок тюленей вида Уэдделла длится 10 месяцев, а рождение малышей происходит прямо на льду. Каждая самка тюленя рожает только одного малыша. Маленький тюлененок обычно весит 25−30 кг, а его длина составляет примерно 1,3 м. Во время взросления тюлени набирают вес до 400 кг.

Мать выкармливает малыша в течение семи недель, а когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. В перерыве между кормлением от матери и самостоятельным добыванием пищи, тюлени голодают. Они могут оставаться без еды достаточно долго, поскольку имеют много жира. Продолжительность жизни животных составляет почти 20 лет.

Сообщается, что имя для животного до сих пор не придумали. Полярники дали возможность пользователям соцсетей предлагать свои варианты, а лучший вариант из предложенных станет именем тюленя.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменение климата приведет к тому, что через 20 лет в летнее время года в Арктике не будет льда. Сейчас температура стремительно меняется в районе Шпицбергена. Глобальное потепление также сокращает популяцию белого медведя, моржей и тюленей.