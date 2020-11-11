Карантин вихідного дня зібрався затверджувати Кабмін (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n146351-karantyn-vyhidnogo-dnya-zibravsya-zatverdjuvaty-kabmin-translyaciya.htmlРакурс
Карантин вихідного дня зібрався запроваджувати Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада. Дебати обіцяють бути бурхливими, оскільки не всі в уряді схвалюють ідею МОЗ, а країною прокотилася хвиля протестів.
Кабмін розгляне зміни до постанови № 641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні уряду представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Денис Шмигаль заявив, що уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить баланс між функціонування економіки і недопущенням перевантаження медичної системи. Раніше проти нової форми карантину виступило Міністерство культури.
У вихідні дні — з 00.00 суботи до 00.00 понеділка працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції. Решта — ресторани, кафе або інші заклади харчування — виключно на виніс.