Карантин вихідного дня зібрався затверджувати Кабмін, фото — Бабель

https://racurs.ua/ua/n146351-karantyn-vyhidnogo-dnya-zibravsya-zatverdjuvaty-kabmin-translyaciya.html

Ракурс

Карантин вихідного дня зібрався запроваджувати Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада. Дебати обіцяють бути бурхливими, оскільки не всі в уряді схвалюють ідею МОЗ, а країною прокотилася хвиля протестів.

Кабмін розгляне зміни до постанови № 641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні уряду представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Денис Шмигаль заявив, що уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить баланс між функціонування економіки і недопущенням перевантаження медичної системи. Раніше проти нової форми карантину виступило Міністерство культури.

У вихідні дні — з 00.00 суботи до 00.00 понеділка працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції. Решта — ресторани, кафе або інші заклади харчування — виключно на виніс.

Крім того, уряд планує забрати кошти з будівництва доріг для забезпечення лікарень киснем. Міністри розглянуть постанову, якою планують скоротити обсяг видатків розвитку за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» на 895 млн грн та збільшити видатки за програмою «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19» на 895 млн грн. А вже з коронавірусного фонду ці кошти планують виділити Міністерству охорони здоров’я для забезпечення організації подачі кисню для 22 тис. ліжок.