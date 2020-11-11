Карантин вихідного дня критикують нардепи — “Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця”

https://racurs.ua/ua/n146355-karantyn-vyhidnogo-dnya-krytykuut-nardepy-krasche-jahlyvyy-kinec-nij-jah-bez-kincya.html

Ракурс

Карантин вихідного дня розкритикували парламентарі — ідею Міністерства охорони здоров’я, яка 11 листопада розглядатиметься на засіданні уряду, не підтримують деякі нардепи зі «Слуги народу» та «Голосу».

Краще жахливий кінець, аніж жах без кінця… Карантин вихідного дня якийсь час застосовувався в Туреччині. Все зводилося до гігантських черг в магазини в п’ятницю ввечері. Це звичайно мало зворотний від очікуваного ефект в плані перешкоджання поширенню пандемії коронавірусу, — написав у середу нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко.

За його словами, карантин вихідного дня у сусідній Туреччині достатньо швидко скасували.

Якщо інкубаційний період коронавірусної інфекції від семи до 21 дня, то логіка підказує, що перервати стрімке поширення може лише повний карантин тривалістю три-чотири тижні, — міркує Яременко.

Нардеп додав, що з продуманою системою компенсацій жорсткий локдаун «можна спробувати пережити». «Слуга» вважає незрозумілим ефект від дводенних «перерв».

Розкритикували карантин вихідного дня і у «Голосі». За словами нардепа Соломії Бобровської, дев’ять місяців влада не готувалася до другої хвилі коронавірусу.

Треба було займатися чим завгодно — лише не цим. Навіть можна було очільнику МОЗ іти в Одеську облраду — часу ж вистачає на все, — нагадала Боборовська про участь Степанова у місцевих виборах.

За її словами, зараз МОЗ прагне врятувати українську медицину від колапсу за рахунок повного знищення українського бізнесу.

Кафе, ресторани, перукарні, які вижили навесні і не збанкрутували — пропонують добити восени. Чи допоможе карантин вихідного дня зупинити ріст захворюваності? На мою думку, ні… А по бізнесу такі ноу-хау вдарять шалено. 80% виручки кафе і ресторанів припадає саме на вихідні. Так само магазини одягу, — переконана парламентар.

Вона додала, що основні джерела передачі вірусу нікуди не зникнуть у будні.

Ми можемо мати рівні дороги, по яких нікому буде їздити. Просто грошей не буде: ані на поїздки, ані на розваги, можемо перерізати на зупинках стрічки, а медики втрачатимуть сили і здоров’я прямо в лікарнях, — резюмувала Бобровська.



Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я заявляло, що для боротьби з пандемією коронавірусу необхідно запровадити локдаун на вихідні. За такого варіанту карантину у суботу та неділю працюватимуть винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Доведеться закрити ТРЦ, а ресторанам та кафе дозволять працювати лише навинос.