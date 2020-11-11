Колишнього політвʼязня Кремля обрали депутатом. Фото: umoloda.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n146354-kolyshnogo-politv-yaznya-kremlya-obraly-deputatom-cherkaskoyi-oblrady.html

Ракурс

Романа Сущенка, колишнього політвʼязня Кремля, обрали депутатом Черкаської обласної ради.

На виборах Сущенко очолював список партії «Європейська солідарність». Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За результатами підрахунку голосів партія опинилась на четвертому місці, отримавши 9 місць в облраді. За неї проголосував 33 тис. 461 виборець.

Найбільше голосів набрала партія «Черкащани» — 67 тис.

Також до облради пройшли партії «За майбутнє", «Слуга народу», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа — За життя».

Нагадаємо, що екс-очільник Держінвестпроекту часів президентства Віктора Януковича та автор скандальної угоди з лижним інструктором на понад 1 млрд дол. Владислав Каськів на місцевих виборах 2020 року пройшов до Закарпатської облради. Каськів пройшов шостим номером від ОПЗЖ.

Крім того, на Кіровоградщині колишній народний депутат від «Батьківщини» Віктор Лозинський виграв вибори на посаду голови Підвисоцького об'єднаної громади Голованівського району, де скоїв вбивство.