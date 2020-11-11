Бывшего политзаключенного Кремля избрали депутатом.Фото: umoloda.kyiv.ua

https://racurs.ua/n146354-byvshego-politzakluchennogo-kremlya-izbrali-deputatom-cherkasskogo-oblsoveta.html

Ракурс

Романа Сущенко, бывшего политзаключенного Кремля, избрали депутатом Черкасского областного совета.

На выборах Сущенко возглавлял список партии «Европейская солидарность». Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам подсчета голосов партия оказалась на четвертом месте, получив 9 мест в облсовете. За нее проголосовал 33 тыс. 461 избиратель.

Больше всего голосов набрала партия «Черкасчане» — 67 тыс.

Также в облсовет прошли партии «За будущее», «Слуга народа», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, что экс-глава Госинвестпроекта во времена президентства Виктора Януковича и автор скандальной сделки с лыжным инструктором на 1,1 млрд долл. Владислав Каськив на местных выборах 2020 прошел в Закарпатский облсовет. Каськив прошел шестым номером ОПЗЖ.

Кроме того, на Кировоградщине бывший народный депутат от «Батькивщины» Виктор Лозинский выиграл выборы на пост главы Подвысоцкой объединенной общины Голованевского района, на территории которой совершил убийство.