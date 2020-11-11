Новый опрос — партия Медведчука возглавила рейтинг электоральных симпатий, «Слуга народа» — лишь третья, фото — BBC

https://racurs.ua/n146353-novyy-opros-partiya-medvedchuka-vozglavila-reyting-elektoralnyh-simpatiy-sluga-naroda-lish.html

Ракурс

Рейтинг электоральных симпатий украинцев возглавила партия Виктора Медведчука. «Оппозиционная платформа — За жизнь» победила бы на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись в ближайшее время.

За ОПЗЖ отдали бы голоса 22% опрошенных, за «Европейскую солидарность» проголосовали бы 19,3%, за «Слугу народа» — 18,7%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Причем поддержка СН с апреля 2020 года снизилась с 29,9% до 18,7%.

«Батькивщина» получила бы 9,3%, «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,6%, Радикальная партия Олега Ляшко — 5,4%. Близкой к преодолению проходного барьера является партия «Голос» (4,7%). Остальные политсил набирают менее 4%.

Опрос проводился с 17 по 24 октября и с 5 по 8 ноября. Опросили 1 тыс. 83 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,6%.

«Ракурс» сообщал, что поддержка президента Владимира Зеленского продолжает снижаться. За него проголосовали бы менее трети украинский на выборах главы государства, если бы они проходили в ближайшее время.