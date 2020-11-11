Ермак ищет голоса в Раде для отставки Венедиктовой — СМИ

https://racurs.ua/n146352-ermak-ischet-golosa-v-rade-dlya-otstavki-venediktovoy-smi.html

Ракурс

Голоса за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой собирает в Верховной Раде глава Офиса президента Андрей Ермак.

На время коронавируса (Ермак сейчас болеет COVID-19 — ред.) процесс приостановлен, но, очевидно, после выздоровления, Ермак приложит все усилия, чтобы вынести вопрос на голосование в зал, — написал 11 ноября на своей странице в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

Он также назвал высокой вероятность увольнения Венедиктовой по инициативе Банковой. Бутусов отметил, что Ермак не действует без поддержки Зеленского, поэтому «слуги» дадут много голосов.

Кого выдвинут на нового генпрокурора пока не озвучивается, но от какой группы влияния будет кандидат уже ясно. Ермак действует совместно со своим ближайшим сейчас соратником Андреем Портновым, — отметил Бутусов.

По его словам, ранее Портнов лоббировал назначение Олега Татарова на должность замглавы Офиса президента, а также и. о. главы Госбюро расследований Алексея Сухачева и увольнение из ГБР «человека Венедиктовой» Бабикова.

Ермак и Портнов… сейчас рассчитывают получить контроль за антикоррупционными органами, а также за деятельностью МВД, получив в свои руки Офис генпрокурора, — подчеркивает журналист.

Бутусов также назвал «хаотичным» представление Зеленского о правоохранительной деятельности.

Зеленский создает атмосферу в своем окружении постоянной войны всех против всех, интриг, где нет рациональной логики… Самое важное в системе Зеленского — не то как ты работаешь, а как часто ты можешь нашептывать президенту на ухо. Вместо публичной политики… Зеленский все глубже погружается в дворцовые интриги, кулуарные договоренности, — рассказал Бутусов.

Напомним, 17 марта Рада избрала Венедиктову новым генпрокурором. Венедиктова до этого работала директором Государственного бюро расследований. В прошлом году она стала нардепом от партии «Слуга народа». Принимала участие в конкурсе в Верховный суд, по результатам экзамена набрала низкие баллы и выбыла из конкурса.