Заявление о фальсификации выборов в США. Фото: ukrainian.voanews.com

https://racurs.ua/n146350-zayavlenie-o-falsifikacii-vyborov-v-ssha-okazalas-falshivkoy.html

Ракурс

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Результаты подсчета голосов свидетельствуют, что победителем стал кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп считает настоящим победителем себя и заявляет о нарушениях во время подсчета бюллетеней.

Свидетельства сотрудника почты из Пенсильвании Ричард Хопкинс, на которых базировались обвинения о масштабных нарушениях, оказались сфабрикованы.

В понедельник, 9 ноября, он заявил следователям, что отказывается своих обвинений. Об этом пишет издание The Washington Post.

Ранее Хопкинс заявлял, что руководитель почтового отделения в городе Эри, штат Пенсильвания, приказывал работника маркировать задним числом избирательные бюллетени, отправленные с опозданием. Голосование в Пенсильвании влияет на определение победителя президентских выборов. Впоследствии федеральные прокуроры начали расследование возможных нарушений во время выборов.

Но в понедельник Хопкинс сказал следователям из управления Генерального инспектора Почтовой службы США, что обвинения фальшивы. Также он подписал документ в котором отказался от своих обвинений, заявляют анонимные источники издания.

Вместе с тем позже Хопкинс опубликовал видео на YouTube, в котором отрицает эту информацию. Журналистам не удалось связаться с Хопкинсом.

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса Reuters и Ipsos, почти 80% американцев признают Джо Байдена победителем на выборах президента США. В частности, 79% опрошенных считают, что Байден победил, еще 13% заявили, что решение о выборах еще не принято, 3% заявили, что победил Трамп, а 5% заявили, что не знают настоящего победителя.