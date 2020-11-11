Заява про фальсифікацію виборів у США. Фото: ukrainian.voanews.com

https://racurs.ua/ua/n146350-zayava-pro-falsyfikaciu-vyboriv-u-ssha-vyyavylas-falshyvkou.html

Ракурс

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Результати підрахунку голосів свідчать, що переможцем став кандидат від Демократичної партії Джо Байден, проте чинний президент Дональд Трамп вважає справжнім переможцем себе та заявляє про порушення під час підрахунку бюлетенів.

Свідчення співробітника пошти з Пенсільванії Річард Хопкінс, на яких базувалися звинувачення про масштабні порушення, виявилися сфабриковані.

У понеділок, 9 листопада, він заявив слідчим, що відмовляється своїх звинувачень. Про це пише видання The Washington Post.

Раніше Хопкінс заявляв, що керівник поштового відділення у місті Ері, штат Пенсільванія, наказував працівника маркувати заднім числом виборчі бюлетені, відправлені із запізненням. Голосування у Пенсільванії впливає на визначення переможця президентських виборів. Згодом федеральні прокурори почали розслідування можливих порушень під час виборів.

Але в понеділок Хопкінс сказав слідчим з управління Генерального інспектора Поштової служби США, що звинувачення фальшиві. Також він підписав документ в якому відмовився від своїх звинувачень, заявляють анонімні джерела видання.

Водночас пізніше Хопкінс опублікував відео на YouTube, в якому заперечив цю інформацію. Журналістам не вдалося зв’язатися із Хопкінсом.

Нагадаємо, як свідчать результати опитування Reuters та Ipsos, майже 80% американців визнають Джо Байдена переможцем на виборах. Зокрема, 79% опитаних вважають, що Байден переміг, ще 13% заявили, що рішення про вибори ще не ухвалено, 3% заявили, що переміг Трамп, а 5% заявили, що не знають справжнього переможця.