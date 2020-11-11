Єрмак збирає голоси в Раді для усунення Венедіктової — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n146352-iermak-zbyraie-golosy-v-radi-dlya-usunennya-venediktovoyi-zmi.html

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Голоси за відставку генпрокурора Ірини Венедіктової збирає у Верховній Раді глава Офісу президента Андрій Єрмак.

На час коронавірусу (Єрмак зараз хворіє на COVID-19 — ред.) процес призупинено, але, очевидно, що після одужання Єрмак докладе всіх зусиль, щоб винести питання на голосування в зал, — написав 11 листопада на своїй сторінці в Фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

Він також назвав високою ймовірність звільнення Венедіктової з ініціативи Банкової. Бутусов зазначив, що Єрмак не діє без підтримки Зеленського, тому «слуги» дадуть багато голосів.

Кого висунуть на нового генпрокурора поки невідомо, однак зрозуміло від якої групи впливу буде кандидат. Єрмак діє спільно зі своїм найближчим соратником Андрієм Портновим, — зазначив Бутусов.

За його словами, раніше Портнов лобіював призначення Олега Татарова на посаду заступника голови Офісу президента, а також в. о. глави Держбюро розслідувань Олексія Сухачева і звільнення з ДБР «людини Венедіктової» Бабікова.

Єрмак і Портнов… зараз розраховують отримати контроль за антикорупційними органами, а також за діяльністю МВС, прибравши до своїх рук Офіс генпрокурора, — наголошує журналіст.

Бутусов також назвав «хаотичними» уявлення Зеленського про правоохоронну діяльність.

Зеленський створює атмосферу у своєму оточенні постійної війни всіх проти всіх, інтриг, де немає раціональної логіки… Найважливіше в системі Зеленського — не те як ти працюєш, а як часто ти можеш нашіптувати президенту на вухо. Замість публічної політики… Зеленський все глибше занурюється в палацові інтриги, кулуарні домовленості, — розповів Бутусов.

Нагадаємо, 17 березня Рада обрала Венедіктову новим генпрокурором. Венедіктова до цього працювала директором Державного бюро розслідувань. Торік вона стала нардепом від партії «Слуга народу». Брала участь у конкурсі до Верховного суду, проте набрала низькі бали.