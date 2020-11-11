Нове опитування — партія Медведчука очолила рейтинг електоральних симпатій, «Слуга народу» — лише третя, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n146353-nove-opytuvannya-partiya-medvedchuka-ocholyla-reytyng-elektoralnyh-sympatiy-sluga-narodu.html

Ракурс

Рейтинг електоральних симпатій українців очолила партія Віктора Медведчука. «Опозиційна платформа — За життя» перемогла б на виборах до Верховної Ради, якби вибори відбулися найближчим часом.

За ОПЗЖ віддали б голоси 22% опитаних, за «Європейську солідарність» проголосували б 19,3%, за «Слугу народу» — 18,7%, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Причому підтримка СН із квітня 2020 року знизилася з 29,9% до 18,7%.

«Батьківщина» отримала б 9,3%, «Сила і честь» Ігоря Смешка — 6,6%, Радикальна партія Олега Ляшка — 5,4%. Близькою до подолання прохідного барʼєра є партія «Голос» (4,7%). Решта політсил набирають менш як 4%.

Опитування проводилося з 17 по 24 жовтня та з 5 по 8 листопада. Опитали 1 тис. 83 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,6%.

«Ракурс» повідомляв, що підтримка президента Володимира Зеленського продовжує знижуватися. За нього проголосували б менше третини українців на виборах глави держави, якби вони відбувалися найближчим часом.